موعد أذان المغرب السبت 15 رمضان

موعد أذان المغرب من أكثر المواقيت التي يهتم بها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك حيث يختلف موعده من محافظة إلى أخرى كما يختلف من أول أيام رمضان إلى آخره.

ومع بدء شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان المغرب في محافظاتهم وذلك لمعرفة موعد الإفطار

موعد أذان المغرب في القاهرة يوم السبت 15 رمضان وفقا لهيئة المساحة والقرآن والسنة والفقه

ننشر موعد أذان المغرب يوم السبت 15 رمضان 1446 هـ، الموافق 15 مارس 2025 م ضمن مواقيت الصلاة ووفقا لمواعيد الهيئة المصرية العامة للمساحة، كما نوضح موعده في القرآن والسنة والفقه.



موعد أذان المغرب في القاهرة يوم السبت 15 رمضان وفقا لهيئة المساحة والقرآن والسنة والفقه

يكثر البحث عن موعد. اذان المغرب في القاهرة عاصمة مثى، التي وصل عدد سكانها إلى 10 ملايين و398 ألف نسمة وفقا للهيئة العامة للتعبئة والإحصاء؛ لذا فإن البحث عن موعد أذان المغرب فيها يسجل أرقاما ضخمة على جوجل؛ من أجل معرفة وقت الإفطار؛ مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم “إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ”. (متفق عليه).

موعد أذان المغرب في القاهرة يوم السبت 15 رمضان وفقا لهيئة المساحة والقرآن والسنة والفقه

ننشر موعد أذان المغرب يوم السبت 15 رمضان 1446 هـ، الموافق 15 مارس 2025 م ضمن مواقيت. الصلاة ووفقا لمواعيد الهيئة المصرية العامة للمساحة، كما نوضح موعده في القرآن والسنة والفقه.



موعد أذان المغرب في القاهره

يحين موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الجمعة 14 رمضان (14 مارس) وفقا لإمساكية هيئة المساحة المصرية التي تصدرها هيئة. المساحة لتي تصدرها عن مواقيت الصلاةاليوم وكل يوم في مصر؛ بوصفها الجهة الرسمية المسئولة عن مواعيد الصلاة في مصر، في الساعة: 6:3 م.

موعد أذان المغرب في القاهرة في القرآن والسنة والفقه

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د القرآن الكريم وقت أذان المغرب بالخيط الأسود في قوله عز وجل: “وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ”. (البقرة: 187).

موعد أذان المغرب وفقا للآية الكريمة هو غروب الشمس ودخول الليل، وعلامته هي زوال الحمرة من جانب المشرق (مجمع البيان في تفسير القرآن).