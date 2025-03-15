واصلت الأجهزة المختصة، حملاتها التفتيشية على المعارض والأنشطة التجارية والمخابز ومحلات الجزارة فى الأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لضبط الأسعار، ومتابعة توافر السلع الأساسية والاستهلاكية بالجودة المطلوبة، ومطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمى تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

ضبط وإعدام سلع غير صالحة بنصر النوبة وإدفو وكوم أمبو وأبو سمبل السياحية

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بتنظيم حملة استهدفت عددا من المخابز والهايبر والسوبر ماركت والأسواق ومحلات الجزارة وذلك بالتعاون مع مديرية التموين ، وإدارة التراخيص العامة وغرفة العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية حيث تم تحرير محاضر مخالفات للمخابز لوجود نقص فى الأوزان ، وغير مطابقة للمواصفات وعدم النظافة العامة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملة مكبرة شارك فيها نواب رئيس المدينة، وجهاز حماية المستهلك والمراقبة الصحية وسلامة الغذاء والتموين والطب البيطرى، ومركز التراخيص والمرافق حيث قامت اللجنة بالمرور على المعارض الموجودة بالمدينة ، والمحلات التجارية والأفران.

تشميع لمحل جزارة وتحرير 5 محاضر إشغال طريق

وأسفرت جهود الحملة عن تشميع لمحل للجزارة ، وتحرير 5 محاضر إشغال طريق ، وكذا 3 محاضر لمحلات بدون ترخيص ، ومحضر استخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية للأعمال التجارية، علاوة على تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر جنح صحية، وتوصية لغلق إدارى لمحضر، و5 محاضر حماية المستهلك، مع إعداد 15 كجم لحوم مجهولة المصدر، و13 لتر مياه غازية للتغيير فى الخواص الطبيعية.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين بمتابعة منافذ ومعارض "أهلاً رمضان"، مع المرور على الأسواق حيث تم تحرير 3 محاضر جنح صحية لعدم النظافة، كما تم تحرير 3 محاضر جنح لعدم وجود شهادة صحية، وإعدام 3 كيلو لحوم مختلفة لتغيرها فى الخواص، و2 محضر للذبح خارج السلخانة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية برئاسة سيد سعدى بالمرور والمتابعة لمعارض "أهلاً رمضان" وعدد من المحلات التجارية، وتم التأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتطبيق نسبة التخفيضات المقررة.

1000207620

1000207604

1000207606

1000207609

1000207608

1000207607

1000207610

1000207596

1000207599

1000207598

1000207595