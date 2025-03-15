سول تشهد مسيرات مؤيدة وأخرى معارضة لعزل الرئيس يون سوك يول

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم السبت، مسيرات مؤيدة وأخرى معارضة لعزل الرئيس يون سوك يول، الذي من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية هذا الأسبوع حكما بشأن قضية عزله.

ذكرت ذلك هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، مشيرة إلى أن حكم المحكمة الدستورية الذي من المنتظر صدوره هذا الأسبوع سيقضي إما بتثبيت قرار البرلمان بعزل الرئيس يون عن منصبه أو إعادته إليه.

ويرغب المؤيدون لعزل الرئيس يون في إزاحته عن منصبه لمحاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد في شهر ديسمبر الماضي، بينما يعارض الكثيرون من أنصاره هذا الإجراء.

ورفعت الشرطة الكورية الجنوبية حالة الطوارئ إلى أعلى مستوى تحسبا لصدور الحكم، وأعلنت عزمها نشر حوالي 20 ألف ضابط في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى حراس شخصيين ومحققين لتأمين المحكمة وقضاتها، كما سيتم نشر شرطة مكافحة الشغب في المواقع الحساسة.

