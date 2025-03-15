تايلاند: تلقينا تطمينات من الصين بشأن سلامة أقلية الأويجور المرحلين إليها

أكدت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم السبت، أنها تلقت تطمينات من الصين بشأن سلامة الذين تم ترحيلهم إليها من أقلية الأويجور، كما ستواصل متابعة أوضاعهم هناك، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من مسئوليها بسبب عملية الترحيل.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - أن تايلاند تحافظ بشكل دائم على العمل الإنساني، وخاصة تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين إليها، مشيرة إلى أنها تقدر التحالف الوثيق وطويل الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماكو روبيو قد أعلن أمس الجمعة، فرض عقوبات على مسئولين تايلانديين لدورهم في ترحيل 40 على الأقل من أقلية الأويجور إلى الصين.

