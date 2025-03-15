إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إحالة 311 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بعد شن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة على حسن، وكيل الوزارة حملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط طن نخالة خشنة وذرة وملح وسلع متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة في الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

وأضاف مرزوق، أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها، وأسفرت عن تحرير 311 مخالفة خلال أربعة أيام.

وفي مجال الرقابة على المخابز جرى تحرير 204 مخالفة، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 107 مخالفة، وضبطت طن واحد نخالة خشنة، 170 كيلو لحوم بلدية.