حبس المتهم بالاتجار في البودر والآيس بكرداسة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات حول القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر البودر والآيس بدائرة مركز شرطة كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وطلبت الصحيفة الجنائية للمتهم، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وأمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير عنها، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت إلى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وامكن ضبطه بحوزته 2000 كيس من مخدر البودر و2 كيس من مخدر الآيس وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.