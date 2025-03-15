رحل في هدوء.. إحسان ترك.. مسيرة فنية حافلة

رحل الفنان إحسان ترك منذ قليل بعد صراع مع المرض، بعد أن ترك إرث فني مليء بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

رحيل خلاف ما تمنى

عانى الفنان إحسان ترك في سنواته الأخيرة، من قلة الأعمال المعروضة عليه، وناشد في أكثر من مناسبه الصناع رغبته العودة لنشاطه الفني، إلى أن عانى المرض خلال الفترة الأخيرة، ورحل في هدوء كما عاش بنفس الحالة.

أبرز أعماله الفنية

قدم إحسان الترك العديد من الأعمال الدرامية، والتي نجح من خلالها أن يقدم قدرات فنية نالت حب وتقدير جماهيره، وأبرز أعماله على مستوى الدراما مسلسل «العصيان»، و«يوميات السلكاوي»، و«الملك فاروق»، و«الباحثات عن الحرية»، و«وش إجرام»، و«حدائق الشيطان»، و«على نار هادية»، و«أولاد الشوارع»، و«أسمهان»، و«الإمام المراغي»، و«يتربى في عزو»، و«قضية نسب»، و«قلب ميت»، و«في إيد أمينة»، و«سوق الخضار».

ومن الأعمال السينمائية أفلام «العمة نور» و«تيتو» و«طباخ الريس» و«معالي الوزير» و«الشبح» و«سحر العيون» و«بركان الغضب» و«مرجان أحمد مرجان».

ورحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير احسان الترك بعد معاناته عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.

يشار أن زوجه الفنان الراحل إحسان الترك قد أعلنت عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر وفاته وعلقت بمنشور: "جوزي في ذمة الله".