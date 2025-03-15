أوكرانيا تسقط 130 طائرة روسية مسيرة

أفاد سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، بأن قواته تمكنت من اسقاط 130 طائرة روسية مسيرة، بينما فقدت 38 طائرة مسيرة أخرى من الرادارات.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان القوات الجوية، أن الهجمات بدأت مساء أمس الجمعة بإطلاق روسيا صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم من منطقة كورسك و178 طائرة مسيرة من طراز شاهد، إلى جانب أنواع أخرى من الطائرات المُضللة من اتجاهات مختلفة، بما في ذلك أوريول، وميليروفو، وكورسك، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك، وتشودا (شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا).

وتصدى الطيران، وقوات الصواريخ المضادة للطائرات، ووحدات الحرب الإلكترونية، ومجموعات النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية للهجوم الجوي، وحتى الساعة 8:30 من صباح اليوم السبت، أعلن السلاح عن إسقاط 130 طائرة مسيرة في مناطق خاركوف، وبولتافا، وسومي، وتشرنيجوف، وتشيركاسي، وكييف، وجيتومير، وخميلنيتسكي، وكيروفوهراد، ودنيبروبيتروفسك، ودونيتسك، وزابوريجيا، وأوديسا، وميكولايف.

وفي وقت سابق، أُفيد بأن الهجوم الروسي في منطقة أوديسا أدى إلى اندلاع حريق، وأضرار في البنية التحتية، وإصابة شخص واحد.

