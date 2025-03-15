ads
السبت 15 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مد أجل الحكم على متهمي داعش سوهاج لجلسة 14 يونيو

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، مد أجل حكمها على 5 متهمين بخلية داعش سوهاج، في القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة لجلسة ١٤ يونيو.

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر من عام 2019، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

أحكام الدستور والقوانين أحكام الدستور الدائرة الأولي إرهاب الدستور والقوانين السلطات العامة تعطيل أحكام الدستور جماعة داعش الارهابية جماعة إرهابية جنايات أمن الدولة داعش الإرهابي خلية داعش سوهاج داعش الإرهابية داعش سوهاج خلية داعش