القابضة للصناعات الغذائية: بدء معارض "أهلا العيد" الخميس المقبل

أعلن علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدء معارض «أهلا بالعيد» الخميس المقبل، في المعارض الرئيسية التابعة لها في منطقة السواح والسبتية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، إنه سيتم طرح كعك العيد بأحجام مختلفة بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات مختلف المواطنين في ظل توجهات الدولة لرفع العبء عن كاهل الأسرة.

وأضاف أنه لم يحدث أي نقص في السلع خلال شهر رمضان المبارك وذلك لقيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوجهات من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق باتخاذ إجراءات استباقية من خلال بدء طرح السلع في أسواق اليوم الواحد بدء من منتصف نوفمبر الماضي، فضلا عن المشاركة في معارض "أهلا رمضان" والتي بلغت نحو 126 معرضا على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى توفير السيارات المتنقلة.