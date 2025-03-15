جولات تفقدية مفاجئة لمستشفيات المنوفية لمتابعة الجاهزية وتحسين الخدمات الصحية

نفذت مديرية الصحة بالمنوفية، جولات تفقدية مفاجئة لمتابعة جاهزية المستشفيات، وتحسين جودة الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتحت إشراف الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية.

وتفقد الدكتور عبدربه نعيم، رئيس لجنة مطالبات التأمين الصحي، والدكتور أنس أحمد أمين، نائب مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة، مستشفى السادات، حيث تابعا جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال، وتوفّر المستلزمات الطبية والأدوية، كما تفقدا أقسام الحضانة والعناية المركزة والأقسام الداخلية لضمان تقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

وفي مستشفى سرس الليان العام، شملت الجولة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والأشعة والمعمل وبنك الدم والأقسام الداخلية، حيث رصدت اللجنة غياب بعض الأطباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع التأكيد على ضرورة الانضباط الوظيفي وحسن معاملة المرضى.

وشارك في الجولة الدكتور أنور محفوظ، مدير الخدمات العلاجية، والدكتور شفيع السقا، من إدارة العلاجي، والأستاذ محمد يوسف، من المتابعة الإدارية، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وأجرى الدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة، زيارة مفاجئة لمستشفى زاوية الناعورة، تفقد خلالها أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات، ورافقه هاني صالح، المشرف العام بإدارة الطوارئ، و أحمد الشبراوي، المشرف العام على المشروع القومي للرعايات والحضانات، حيث تم التأكد من جاهزية الفرق الطبية وتوافر المستلزمات لضمان تقديم الخدمات بكفاءة.

تأتي هذه الجولات في إطار متابعة القطاع الصحي بالمحافظة ورفع كفاءة المستشفيات لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.