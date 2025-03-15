محافظ أسوان يجري التحاليل الطبية ضمن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التحاليل الطبية بوحدة طب أسرة الجعافرة بدراو ضمن مبادرة " رمضان بصحة لكل العيلة" التى أطلقها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتنفيذها طوال شهر رمضان المعظم داخل 87 وحدة ومركز بواسطة 174 فرقة طبية مدربة ومجهزة.

محافظ أسوان يجرى التحاليل الطبية ضمن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة

وتستهدف المبادرة فحص أكثر من 55 ألف مواطن من الفئات المستهدفة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

المحافظ يناشد المواطنين بأهمية الاستفادة من هذه المبادرة

ومن جانبه ناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بأهمية الاستفادة من فعاليات هذه المبادرة لما تقدمه من خدمات متميزة للوصول لمرضى السكر والضغط من المنتفعين المسجلين فى منظومة التأمين الصحى الشامل من غير القادرين لعمل المتابعة وتلقى العلاج ، مع تفعيل مبادرة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لمرضى الضغط والسكر.

وأشاد محافظ أسوان بالجهود التى تقوم بها الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تأتى فيها محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولا سيما أن المنظومة ساهمت فى تحويل الصروح الطبية لبانوراما جمالية متكاملة.

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