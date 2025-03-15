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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«نائب رئيس المراكز الطبية» يتفقد مستشفى القاهرة الجديدة لمتابعة سير العمل| صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وضمن تعليمات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالمرور الدوري على المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة للتأكد من مستوى تقديم الخدمات الطبية وتلقي المرضى الرعاية الطبية الكاملة طبقاً لمعايير الجودة لتقديم خدمة طبية متميزة.
قام الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، بالمرور على مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي للتأكد من حسن سير العمل وتلقي المرضى الرعاية الطبية الكاملة.

حيث تم المرور على أقسام الرعايات، وحدة القسطرة القلبية، الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية كما تم تفقد قسم الأطفال المبتسرين، الأشعة، الطوارئ، المعمل.
كما حرص رزق  على التحدث مع المرضى عن مدى رضائهم عن الخدمة الطبية والتأكد من تواجد جميع الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية قد تؤثر على سير العمل.

وقد أوصى "رزق" باستغلال بعض الأماكن بالمستشفى بغرض إجراء توسعة للرعاية المركزة وذلك على مرحلتين، كما تم التوصية برفع كفاءة بعض الأقسام بالمستشفى واستحداث بعض الخدمات الطبية مثل جراحات القلب من أجل تحقيق التكامل للخدمة الطبية المقدمة بقسم القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى.
 

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