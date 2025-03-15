بيبسيكو مصر تحصد جائزة "أثر" في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

كرّم الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة مجموعة شركات بيبسيكو مصر بمنحها جائزة "أثر"، تقديرًا لدورها الريادي في دعم الاستدامة وتمكين المجتمع، والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية على مدار أكثر من 75 عامًا.

تعكس الجائزة جهود بيبسيكو مصر في تعزيز الاستدامة من خلال تبني أساليب الزراعة التجديدية، حيث نجح برنامج "عايشين بخيرها" في تمكين آلاف المزارعين في محافظات البحيرة والجيزة والمنيا وبني سويف، ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 500,000 شخص. كما تساهم الشركة في تحقيق الأمن المائي عبر تحسين كفاءة الري في محافظة المنيا، ما أدى إلى توفير أكثر من مليار لتر من المياه ضمن مبادرة "المياه حياة"، إضافةً إلى توفير مصادر مياه شرب نظيفة للقرى الريفية.

وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية، قدمت بيبسيكو مصر أكثر من 2 مليون وجبة ضمن حملتها الرمضانية "نملى قلوبهم سعادة" في رمضان 2024، وأطلقت خلال العام الجاري حملة "30 يوم خير ومكملين"، التي تضمنت إقامة موائد الرحمن في عدة محافظات، وتوزيع كراتين الغذاء وتوصيل وصلات المياه للأسر المحتاجة. كما تدعم الشركة تمكين المرأة عبر برنامج "عاملة شغل"، الذي وفر أكثر من 200 فرصة عمل للخريجات في مجالات المبيعات والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.

أكد كريم خضر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بيبسيكو مصر، أن الجائزة تعكس التزام الشركة بتحقيق التوازن بين النجاح الاقتصادي، والاستدامة البيئية، والتأثير الاجتماعي الإيجابي.

يُذكر أن جائزة "أثر" تُمنح سنويًا من قبل الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، الذي يُعقد منذ أكثر من 10 سنوات، لتكريم المؤسسات والشخصيات التي أحدثت تأثيرًا ملموسًا في مسيرة التنمية في مصر.