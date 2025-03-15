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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة الفنان إحسان الترك بعد صراع مع المرض

احسان الترك
احسان الترك
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رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير إحسان الترك عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.
وقد أعلنت زوجة الفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر وفاته، وكتبت قائلة: “جوزي في ذمة الله”.

وشارك إحسان الترك في العديد من الأعمال الدرامية وأبرزها: مسلسلات «العصيان»، و«يوميات السلكاوي»، و«الملك فاروق»، و«الباحثات عن الحرية»، و«وش إجرام»، و«حدائق الشيطان»، و«على نار هادية»، و«أولاد الشوارع»، و«أسمهان»، و«الإمام المراغي»، و«يتربى في عزو»، و«قضية نسب»، و«قلب ميت»، و«في إيد أمينة»، و«سوق الخضار».

و من الأعمال السينمائية أفلام «العمة نور» و«تيتو» و«طباخ الريس» و«معالي الوزير» و«الشبح» و«سحر العيون» و«بركان الغضب» و«مرجان أحمد مرجان»

وفاة الفنان احسان الترك اعمال الفنان احسان الترك