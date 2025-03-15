وفاة الفنان إحسان الترك بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير إحسان الترك عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.

وقد أعلنت زوجة الفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر وفاته، وكتبت قائلة: “جوزي في ذمة الله”.

وشارك إحسان الترك في العديد من الأعمال الدرامية وأبرزها: مسلسلات «العصيان»، و«يوميات السلكاوي»، و«الملك فاروق»، و«الباحثات عن الحرية»، و«وش إجرام»، و«حدائق الشيطان»، و«على نار هادية»، و«أولاد الشوارع»، و«أسمهان»، و«الإمام المراغي»، و«يتربى في عزو»، و«قضية نسب»، و«قلب ميت»، و«في إيد أمينة»، و«سوق الخضار».

و من الأعمال السينمائية أفلام «العمة نور» و«تيتو» و«طباخ الريس» و«معالي الوزير» و«الشبح» و«سحر العيون» و«بركان الغضب» و«مرجان أحمد مرجان»