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السبت 15 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

17 مارس.. جلسة استماع لـ إسلام صادق بسبب ما نشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تبين من قيام صفحة «إسلام صادق» عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بنشر معلومات غير مدققة. 

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء المسئول عن إدارة الصفحة المسماة «إسلام صادق» عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة استماع أمام لجنة الشكاوى، يوم الاثنين ١٧ مارس 2025.

وتأتي الجلسة لاستبيان ما أثير حول وجود مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس في بعض المعلومات والأخبار المنشورة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتابع سير العملية الإعلامية، والتحقق من كل ما يقدم من محتوى إعلامي، لضبط العملية الإعلامية وفق الضوابط التي ترتقي بالإعلام المصري.

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