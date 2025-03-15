وكيل تعليم دمياط يرد على شكوى ولي أمر طالبة إعدادي على الفيسبوك

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، إنه تابع ما تم نشره على إحدى صفحات الفيسبوك حول تظلم طالبة بالشهادة الإعدادية من تقدير درجات الفصل الدراسي الأول، مؤكدا أنه تم متابعة الواقعة وهناك عدة حقائق لا بد من الكشف عنها أمام الرأي العام وهي أنه فور تلقي مديرية التربية والتعليم بدمياط شكوى رسمية من ولي أمر الطالبة المذكورة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الشكوى إلى جهات التحقيق المختصة لبحث الأمر بشكل شامل وشفاف، علما أنه سوف يتم نشر نتيجة التحقيقات للرأى العام فور الإنتهاء منها.

وتؤكد المديرية على عدم صحة ما تم نشره من اتهامات غير حقيقية حول الواقعة كما تؤكد المديرية على التزامها التام بالتحقيق في أي شكاوى ترد إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بدمياط بأولياء الأمور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار المتعلقة بالعملية التعليمية، وعدم تداول أي معلومات مغلوطة قبل التحقق من صحتها من المصادر الرسمية.

كما تحذر المديرية من مغبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة والتأثير سلباً على سير العملية التعليمية، وتؤكد أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في نشر مثل هذه الأخبار.

كما تؤكد المديرية على حرصها الدائم على التواصل الفعال مع أولياء الأمور والطلاب، وتدعوهم إلى التواصل معها مباشرةً في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات وتؤكد أن باب مدير المديرية مفتوح دائمًا لاستقبال أولياء الأمور.