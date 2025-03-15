الكشف على 1270 حالة بقافلة كبريت المفارق بالسويس

اختتمت فعاليات أعمال القافلة الطبية المجانية بمنطقة كبريت المفارق بحي الجناين بمحافظة السويس، اليوم السبت، تحت إشراف مديرية الصحة والسكان برئاسة دكتور محمد شريف، مدير المديرية، والتي استمرت على مدار يومين للكشف على أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

تأتى هذه القافلة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ودعم اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس.

وأشار بيان صادر من المكتب الإعلامي للمديرية، إلى أن القافلة قامت بتقديم الخدمات الطبية للأهالي من خلال عدة عيادات متنقلة متخصصة في الجراحة، الأطفال، الصدر، الباطنة، أسنان، أنف وأذن وحنجرة وقد تم الكشف على أكثر من 1270 حاله بالإضافة إلى خدمات المعمل والصيدلة والتسجيل الطبي.

وتأتي هذه الخدمات بالمجان للأهالي وذلك في إطار الخطة العامة لوزارة الصحة للوصول بالخدمات الطبية للمواطنين في كافة المناطق والأماكن بالمحافظة، هذا وقد أشرف على أعمال القافلة د. عفاف عبدالفتاح منسق القوافل العلاجية .

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