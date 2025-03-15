محافظ بني سويف: 8.7 ملايين جنيه تمويلات لمشروعات صغيرة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير إدارة بناء وتنمية القرية، في مجال النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من حيث عدد المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التي تستهدف المرأة المعيلة والشباب، سواء المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية وحصيلة بيع المشروعات والتي يتم تمويلها عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.

وأشار المحافظ، بحسب تقرير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، إلى أن إجمالي قيمة المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، قد وصل إلى 8 ملايين و780 ألف جنيه، وذلك في الفترة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2024، استفاد منها 244 من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات : تربية أغنام ودواجن بقرى مراكز المحافظة، فيما شهدت "تلك الفترة" تمويل 7 مشروعات من حصيلة المشروعات التابعة للديوان العام، بقيمة 2.9 مليون جنيه، إذ بلغ عدد المستفيدين من تلك المشروعات 294 في مجالات الإنتاج الحيواني : من تربية أغنام وماشية ومشروعات تجارية وحرفية ووش وأكشاك وملابس وغيرها .

ووجه المحافظ بأهمية إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة الراغبين في القروض في اختيار المشروعات التي تناسب امكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذي سيقام به المشروع، وتوفير دراسات جدوى لهم،وأهمية التكامل بين جهات الإقراض والتمويل المتنوعة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"،والجمعيات الأهلية العاملة في مجال تمويل المشروعات بهذا المجال

فيما أضاف مدير تنمية القرية بالمحافظة المهندس بدرشاكر ،أن صندوق التنمية المحلية يوفر التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية،مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالي ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى، مشيدابدعم"المحافظ د.محمدهاني غنيم"لجهود وأنشطة الإدارة بالمحافظة والوحدات المحلية، في مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة التي يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية