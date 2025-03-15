الإسكان الاجتماعي: طرح 1.2 مليون وحدة لمحدودي الدخل بالمحافظات

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن الحكومة طرحت مليون و200 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل، وقد تم الانتهاء من 722 ألف وحدة، من بينها 169 ألف وحدة في المحافظات و552 ألف وحدة في المدن الجديدة.

وأوضحت عبد الحميد خلال فعاليات تسليم عقود الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في العاشر من رمضان، والتي بثتها قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك حاليًا 280 ألف وحدة قيد التنفيذ، تشمل 216 ألف وحدة إسكان اجتماعي، 64 ألف وحدة سكنية خضراء، و639 ألف وحدة مخصصة، بالإضافة إلى 79 ألف وحدة مطروحة في إعلان "سكن لكل المصريين 5".

وأشارت إلى أن طرح وتنفيذ وحدات إسكان المتوسط في إطار "برنامج سكن لكل المصريين" يشمل 28 ألف وحدة سكنية، منها 5 آلاف وحدة في المحافظات و23 ألف وحدة في المدن الجديدة.