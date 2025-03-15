رئيس القومي للمرأة تلتقي وزيرة الأسرة بالإمارات

التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بوزير الأسرة بالإمارات سناء بنت محمد سهيل، وذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حول "مراجعة واستعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"، والتي تعقد خلال شهر مارس الجاري.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات لتمكين المرأة والأسرة.

وأكدت المستشارة أمل عمار على أن المرأة المصرية تعيش في العصر الذهبي تحت رعاية رئيس الجمهورية وإرادته السياسية الحقيقية لدعم وتمكين المرأة، مشيرة الى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومحاورها وما تحقق فيها من إنجازات.

كما عرضت المستشارة أمل عمار جهود مصر والمجلس القومي للمرأة فى تعزيز الترابط داخل الأسرة من خلال البرامج التوعوية مثل برنامج التنشئة المتوازنة، وتأهيل المقبلين على الزواج "معا لنبقى"، مشيرة إلى التدريبات التي تستهدف المأذونين وموظفي مكاتب تسوية المنازعات للصلح بين الزوجين، وأشارت أيضًا إلى الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "نورة" ودوي.

فيما أوضحت سناء بنت محمد سهيل، أن وزارة الأسرة هي وزارة جديدة العهد بالإمارات، واستعرضت جهودها في مجال الأسرة.