الإعدام شنقًا لعاطلين لاتهامهما بقتل مواطن لسرقته في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الأولى مستأنف، بالإعدام شنقا لعاطلين بعد رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهما، لاتهامهما بقتل شخص بسلاح ناري بندقية خرطوش، وذلك عقب اعتراض المجني عليه للمتهمين أثناء سرقتهما لقطع حديدية بأرضه الزراعية، بدائرة مركز القناطر الخيرية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين: "محمد س ف ح" 47 سنة، و"جمعة ن ج خ" 26 سنة لأنهما بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية قتلا المجني عليه حسن عاشور محمد عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتا النية لذلك الغرض سلاحًا ناريًا وأداه (بندقية خرطوش - قطعة حديدية).

وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية أنهما في ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرقا الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بأرضه وكان ذلك ليلًا حال كونهما أكثر من شخصين على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أنه حازًا وأحرزًا سلاحا ناريا "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.