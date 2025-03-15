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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

القابضة للصناعات الغذائية تعلن عن خطط للتوسع الرقمي

علاء ناجي رئيس الشركه
علاء ناجي رئيس الشركه القابضه للصناعات الغذائيه
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أعلن المهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن خطط الشركة لتوسيع نطاق تواجدها الرقمي من خلال طرح منتجاتها على منصتي أمازون وطلبات للتجارة الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح ناجي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الشاملة للتحول الرقمي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حاليا على تطوير المنافذ والمجمعات التابعة للشركة القابضة.

وكشف رئيس الشركة عن حزمة من الخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها قريباً، والتي تشمل خدمات التوصيل المنزلي (الديليفري) وبرنامج نقاط الولاء للعملاء، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني متكامل يتيح للمستهلكين إمكانية التسوق وشراء المنتجات بشكل مباشر عبر الإنترنت.

وتعكس هذه الخطوات اهتمام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال التجارة الإلكترونية، وتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة للحصول على الخدمات والمنتجات بطرق أكثر سهولة وسرعة.

منصة امازون وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات