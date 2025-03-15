فيتنام وأمريكا توقعان اتفاقيات اقتصادية بقيمة 90.3 مليار دولار

وقعت الولايات المتحدة وفيتنام على اتفاقيات تعاون اقتصادي، في قطاع الطاقة بشكل خاص، بلغت نحو 90.3 مليار دولار.

وحضر وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي نجوين هونج ديين التوقيع على الاتفاقيات بين شركات فيتنامية وأمريكية خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، حسبما أورد موقع (فيتنام نيوز). كما حضر التوقيع السفير الفيتنامي لدى الولايات المتحدة نجوين كووك دونج ووفد من وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية وممثلون من شركات فيتنامية كبرى، إلى جانب شركاء ومسئولين أمريكيين.

وقال وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي إن العلاقات الفيتنامية-الأمريكية ازدهرت في قطاعات مختلفة، ففي عام 2024، بلغت التجارة الثنائية بين البلدين نحو 150 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 20.5% مقارنة بعام 2023.

ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لاتفاقيات التعاون بين الشركات الفيتنامية والأمريكية إلى 90.3 مليار دولار اعتبارًا من العام الجاري فصاعدًا.

