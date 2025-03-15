شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنظم ندوات تثقيفية وأنشطة تفاعلية لطلاب مدارس أبو كبير

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، والتي تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء مجتمع متقدم ومتكامل من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

وأشاد المحافظ بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات الإرشادية لطلاب المدارس لتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

وأشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوات توعوية لطلاب المدارس ورياض الأطفال بمركز ومدينة أبو كبير عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة اهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسؤولية المجتمعية تجاه ترشيدها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه صاحب الندوة تنفيذ أنشطة تفاعلية (السلم والثعبان - مسرح العرائس - مسابقات ثقافية) بجانب تنظيم ورش رسم وتلوين وتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، بهدف ترسيخ مفاهيم التوعية بالحفاظ علي المياه لدى النشء وتعريفهم بالسلوكيات الإيجابية الصحيحة في التعامل مع البيئة والحافظ عليها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحفاظ على المياه والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع، مناشدا المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديدة أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.