"فيديوهات السير الذاتية بتقنية الذكاء الاصطناعي" رسالة ماجستير بجامعة عين شمس

السبت 15/مارس/2025 - 02:18 م

ناقشت كلية الدراسات العليا للطفولة، بجامعة عين شمس رسالة الماجستير المقدمة من الباحث علي رجب الششتاوي الشافعي والتي حصل عليها بتقدير ممتاز تحت عنوان "تعرض المراهقين لفيديوهات السير الذاتية بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإشباعات المتحققة".

تشكلت لجنة المناقشة والتقييم من الأستاذ الدكتور زكريا إبراهيم الدسوقي أستاذ الإذاعة والتليفزيون ورئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة-جامعة عين شمس رئيسًا ومشرفًا، الأستاذ المساعد الدكتور محمود محمد عبدالحليم أستاذ مساعد الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام وثقافة الأطفال مناقشًا من الداخل، الأستاذ المساعد الدكتور عماد محمد حسن أستاذ مساعد تكنولوجيا –كلية التربية النوعية – جامعة الزقازيق مناقشًا من الخارج.

هدفت الدراسة التعرف على معدل تعرض المراهقين لفيديوهات السير الذاتية بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإشباعات المتحققة ،من الدراسات الوصفية واعتمدت على منهج المسح بشقيه التحليلي والميداني ، تمثلت عينة الدراسة التحليلية في (90) مقطع فيديو من فيديوهات السير الذاتية بتقنية الذكاء الاصطناعي لمختلف الفئات السياسية والفنية والفئات الأخرى ، وتكونت عينة الدراسة الميدانية من (376) مفردة من طلاب الفرقة الأولى من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة .

وتوصلت نتائج الدراسة إلى: معدل متابعة المراهقين لفيديوهات السير الذاتية بتقنية الذكاء الاصطناعي جاءت مرتفعة، بينما مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابع من خلالها المراهقون فيديوهات السير الذاتية بتقنية الذكاء الاصطناعي الفيس بوك في الترتيب الأول، التيك توك، انستجرام ، يوتيوب ،وفي الترتيب الأخير تليجرام، وجاءت فيديوهات السير الذاتية لشخصيات فنية بتقنية الذكاء الاصطناعي في الترتيب الأول لدى المراهقين ، ثم فيديوهات السير الذاتية لشخصيات سياسية في الترتيب الثاني ، وفيديوهات السير الذاتية لشخصيات دينية في الترتيب الثالث، وفيديوهات ملوك مصر القدماء في الترتيب الرابع، وتنوعت الدوافع لدى المراهقين لمتابعتهم فيديوهات السير الذاتية بتقنية الذكاء الاصطناعي لدوافع نفعية وطقوسية، وأثبتت الدراسة وجود علاقة طردية إيجابية بين تعرض المراهقين لفيديوهات السير الذاتية بتقنية الذكاء الاصطناعي والإشباعات المتحققة.ومن أبرز توصيات الدراسة ،اهتمام المسؤولين عن العملية التعليمية بنوعية فيديوهات السير الذاتية بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي يمكن من خلالها تقديم فيديوهات سير ذاتية لشخصيات يدرسها الطلاب من خلال المناهج المقررة عليهم ‘لما تتسم به من أدوات جذب تسهل عملية التحصيل، تدريس مادة خاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لجميع المراحل التعليمية حتى يواكب الطلاب التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.



