إعلان نتيجة شقق سكن لكل المصريين 5.. الثلاثاء المقبل

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيجري الثلاثاء المقبل، مخاطبة المتقدمين على وحدات سكن لكل المصريين 5.

وأضافت عبد الحميد، خلال مؤتمر صحفي لتسليم عقود وحدات سكن لكل المصريين بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا البرنامج حقق مصداقية على الأرض، وأغلب الشباب تأكد أن هذا البرنامج يلبي جميع الطموحات، من حيث الشروط المالية أو وجود فرصة للحصول على الوحدة.

وذكرت، أنه سيجري إرسال رسالة لكل المتقدمين يوم الثلاثاء المقبل، موضح بها موقف كل عميل من حيث النتيجة، ويجري فتح فترة للتظلمات لتعديل الموقف من الأوراق.