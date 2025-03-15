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السبت 15 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية

الاهلي
الاهلي
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه، اليوم السبت، التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

وتأتي الشكوى بسبب ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.

ولا يزال اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي مستمرًا، وفي حالة ترقب لما ستعلنه رابطة الأندية من عقوبات الأهلي بسبب عدم لعب مباراة القمة أمام الزمالك. 

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