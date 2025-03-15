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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره عاريًا بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وأحالت النيابة العامة المتهم "محمود.ع.خ.ع" 20 سنة، طالب،  في القضية رقم 18769 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 4138 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، هتك عرض المجني عليه الطفل بغير قوة أو تهديد بأن اصطحبه وتعدى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم صور المجني عليه الطفل في مكان خاص بأن اصطحبه لمسكنه وصوره عاريًا على النحو المبين بالتحقيقات.

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