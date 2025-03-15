سيطرت قوات إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، على حريق اندلع اليوم السبت، داخل وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد.

السيطرة على حريق وحدة سكنية في بورسعيد

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بعمارة السلام مدخل "أ" أمام ملعب "الكامب نو"، فانتقل رجال الحماية المدنية وبرفقتهم سيارات الإطفاء إلى المنطقة وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى وحدات سكنية مجاورة، دون أي خسائر في الأرواح أو إصابات كون أن الوحدة السكنية كانت خالية من سكانها وقت اندلاع الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحصر التلفيات والتحري حول ملابسات الحريق.