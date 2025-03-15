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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

18 مارس.. مطار حلب الدولي يعود للعمل

مطار حلب الدولي
مطار حلب الدولي
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم السبت، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السوري لـوكالة سانا السورية : أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية.

ولفتت الهيئة إلى أنه بالتزامن مع إعادة تشغيل المطار يوم الثلاثاء القادم، سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية.

وأعربت الهيئة عن ترحيبها بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب الدولي.

الهيئة العامة للطيران المدني السوري مطار حلب الدولي سوريا