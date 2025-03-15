18 مارس.. مطار حلب الدولي يعود للعمل

السبت 15/مارس/2025 - 02:03 م

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم السبت، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السوري لـوكالة سانا السورية : أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية.

ولفتت الهيئة إلى أنه بالتزامن مع إعادة تشغيل المطار يوم الثلاثاء القادم، سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية.

وأعربت الهيئة عن ترحيبها بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب الدولي.