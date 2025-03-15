صحة الإسكندرية تنظم 3 قوافل طبية خلال شهر رمضان

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ٣ قوافل طبية خلال شهر رمضان الجاري، وقافلة وحدة ابيس ١٠ بمنطقة شرق الطبية، والتى استمرّت على مدار يومي الأحد والإثنين ٢ ،٣ مارس وتبعد ١٥ كم عن أقرب مستشفى (مستشفى الجمهورية العام)، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا بأن القافلة ضمت ٧ تخصصات طبية (باطنة- أطفال-نسا- جلدية- جراحة-أسنان-تنظيم أسرة) من خلال العيادات المتنقلة والثابتة وشارك فيها ٢٧ عضوا من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

قافلة وحدة ابيس ٢ بمنطقة شرق الطبية: والتى استمرّت على مدار يومي الأربعاء والخميس ٥ ،٦ مارس وتبعد ١٤ كم عن أقرب مستشفى (مستشفى الجمهورية العام)

وأكدت أن القافلة ضمت ٧ تخصصات طبيه (باطنه-اطفال-نسا- جلدية- جراحه-أسنان-تنظيم اسره) بمشاركة ٢٨ عضواً من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

قافلة وحدة الدخيلة بمنطقة العجمي الطبية: والتى استمرّت على مدار يومي الثلاثاء و الاربعاء ١١ ، ١٢ مارس وتبعد ٢٣ كم عن اقرب مستشفى (مستشفي العامرية العام)

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٨ تخصصات طبيه (باطنه-اطفال-نسا- جلدية- عظام- جراحه-أسنان-تنظيم اسره)وشارك فيها ٣٠ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على ٢٧٣٦ مريض من أهالي المناطق وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم ،كما تم تحويل ١٥ حاله إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات او عمل تدخلات اخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما أضافت الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية، أنه قد تم خلال القوافل إجراء ٥٩٠ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ٢١٦ تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص ٥٧٢ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٩٥٨ مواطن من أهالى المناطق فى عدد من الموضوعات الصحية.