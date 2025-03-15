تداول 23 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 23000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1063 شاحنة و80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 405 شاحنة و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20000 طن بضائع، 658 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين دليلة والحرية ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة و ALCUDIA EXPRESS فيما غادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل، كما تم تداول 4000 طن بضائع 490 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة COPIER على متنها 8000 طن مواد غذائية تصدير الي الصومال .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1880 راكبا بموانيها.

