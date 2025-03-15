هل يؤثر الصيام على الحامل؟.. نصائح من أخصائي توليد

تحرص الحامل في رمضان على الاهتمام بالجنين والتغذية الصحية الجيدة طوال فترة الحمل حتى لا تتعرض لأنيميا أو جفاف أو مشاكل صحية للجسم نتيجة الصيام وطول مدته.

من جانبه، يشير الدكتور أحمد نبيل عزام أخصائي نساء وتوليد جامعة الأزهر في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز " إلى أن الصيام ليس له تأثير مباشر على الحمل إلا في حالات معينة وتتمثل في شدة حرارة الجو وطول مدة ساعات الصيام.

ويتابع: “وفي هذه الحالة يمكن للحامل أن تفطر حتى وإن لم تكن مريضة أو بها علة” مضيفا: “دار الإفتاء أقرت بأن الحامل والمرضعة في حكم المريضة ويجوز لها الإفطار دون علة إن خافت على مولودها أو رضيعها”.

ويضيف: لا يخشى من الصيام على الحمل إلا من قلة السوائل.. لأن ذلك يؤثر بالسلب على الدورة الدموية التي تصل إلى الجنين وهناك بعض الحالات فيما يعرف بالحمل العزيز وهو الحمل الذي يحدث بعد فترة طويلة من تأخر الإنجاب ويجب الإفطار في مثل هذه الحالات درءا مفسدة.

نصائح وإرشادات للحامل في شهر رمضان؟

يقول عزام: "يجب الإكثار من تناول السوائل والسكريات في الفترة ما بين الإفطار والسحور لأن ذلك يمد الجسم بطاقة عالية طول فترة الصيام سواء للأم أو الجنين.

يجب بقدر الإمكان الابتعاد عن الأماكن الحارة طول فترة الصيام.

النوم بشكل كاف من 6 إلى 8 ساعات، الإفطار لازم يحتوي على بلح أو عصائر، خضراوات، نشويات، بروتين، والسحور لا بد أن يحتوي على بلح فاكهة وبيض مسلوق وخبز".