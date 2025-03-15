حبس المتهمين بإضرام النيران في شقة سكنية بالساحل

قررت النيابة المختصة، بحبس المتهمين في واقعة إضرام النيران داخل شقة سكنية، إثر خلافات عائلية على الميراث بالساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) وطرف ثان (5 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة روض الفرج) بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، قام على إثرها الطرف الثاني بسكب مادة معجلة للاشتعال "بنزين" على باب الشقة من الخارج وقام الطرف الأول بإشعال النيران مما أدى إلى نشوب الحريق وامتداده بالشقة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.