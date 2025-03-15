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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مريضة نفسية تقتل أبناءها الثلاثة خنقًا بأبو زعبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تخلصت ربة منزل بمنطقة أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية من أولادها خنقًا، حيث تبين أنها مريضة نفسية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بمعاينة مكان الحادث والتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التسريحة بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بمصرع 3 أبناء بمنطقة أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة والدتهم لمرورها بحالة نفسية وأنها تعاني من مرض نفسي.

جرى نقل الجثامين المشرحة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة الخانكة مريضة نفسيا تقتل ابنائها