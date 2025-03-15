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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فرقة "أطفال أوبرا عربي" تتألق بقصر ثقافة وادي النطرون

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
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نظم قصر ثقافة وادى النطرون الليلة الرابعة من ليالي رمضان الثقافية والفنية وذلك وسط جماهيري كبير من أهالي المدينة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر وضمن فعاليات "قطار الخير" الذى يجوب مراكز المحافظة لرفع الوعي الثقافي والفنى وتقديم الفعاليات الهادفة التي تنسجم مع روح رمضان.

وتألقت فرقة "أطفال أوبرا عربي" بقيادة الفنانة رنا بركات في تقديم عرض استعراضي متميز جمع بين أصالة التقاليد الرمضانية والتجديد الفني.

وتضمنت الأمسية ميدلي رمضان استعرضت أهم الفوازير والعروض التي أبهرت الجمهور على مر السنين، إلى جانب عرض يعد هو الاروع لأوبريت "الليلة الكبيرة" الذي حظي بتفاعل وتشجيع كبير من الجمهور المتحمس.

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