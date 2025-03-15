إصابة 3 أشخاص بالاختناق بحريق بمخبز في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بالاختناق جراء نشوب حريق بمخبز بشارع البطاط بمدينة دمنهور في البحيرة، اليوم السبت، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمخبز بشارع البطاط بمدينة دمنهور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق وتم السيطرة عليه.

وفيما دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة البحيرة، بسيارات من مرفق إسعاف دمنهور لمكان الحريق لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بالاختناق وهم كل من: "أمينة محمد السيد، ( 46 عامًا)، محمد علي عبد المقصود، (28 عامًا)، سعيد علي عبد المقصود، (43 عامًا)، جميعهم مقيمين بمدينة دمنهور، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم بسيارات الإسعاف من خلال المسعفين.