رئيس الوزراء يتفقد نماذج لوحدات "سكن لكل المصريين" بالعاشر من رمضان.. صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نماذج لوحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمتوسطي ومنخفضي الدخل، وذلك خلال جولته التي يقوم بها اليوم بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو وزارة الإسكان.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد نموذج لوحدة سكنية مساحتها 90 مترًا (إسكان اجتماعي) بمنطقة شرق حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (محور منخفضى الدخل).

وفي غضون ذلك استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوضح خلاله أنه يتم تنفيذ 125 عمارة بمنطقة شرق حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، ضمن المبادرة الرئاسية، سكن لكل المصريين، محور منخفضى الدخل (إسكان اجتماعي)، وذلك بواقع 3 آلاف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنه تم تسلم الـ125 عمارة بالكامل، وبلغت نسبة الإنجاز لأعمال المرافق 100%.

وأضاف الوزير أن منطقة الـ125 عمارة شرق حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان تتضمن سوقين، تم الانتهاء من إحداهما، وجار تنفيذ السوق الأخرى بنسبة إنجاز 90%، كما تتضمن المنطقة مدرستين، تم الانتهاء من إحداهما، وجار تنفيذ الأخرى، كما أنه جار تنفيذ حضانة ووحدة صحية بالمنطقة، وفي هذا الصدد وجّه رئيس الوزراء بضرورة توفير المزيد من المباني الخدمية وإقامة ملاعب إضافية للشباب بالمنطقة.

واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن إجماليها حتى المرحلة السادسة بلغ 81736 وحدة سكنية، من بينها 67288 وحدة سكنية تم تنفيذها، وجار تنفيذ 14448 وحدة سكنية.

كما تفقد رئيس الوزراء نماذج لأعمال تنسيق الموقع بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، حيث أشاد بجودة التنفيذ، سواء للعمارات او لأعمال تنسيق الموقع.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجين لوحدات سكنية مساحتها 110 أمتار و120 مترًا بعمارات محور الإسكان المتوسط بمدينة العاشر من رمضان.

وخلال ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مكونات المشروع، موضحًا أن إجمالي عدد العمارات بالمنطقة يبلغ 82 عمارة، فيما يصل إجمالي العمارات الجاري تنفيذها الى 68 عمارة.

واستعرضت السيدة مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان المتوسط بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن إجمالي الوحدات بهذا المحور يبلغ 1632 وحدة سكنية، بواقع 1056 وحدة مُنفذة، و576 وحدة جاري تنفيذها.

وأضافت "عبد الحميد" أن الوحدات التي تم تخصيصها يبلغ عددها 223 وحدة سكنية، فيما يصل عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 480 وحدة سكنية، أمّا الوحدات الجاري تخصيصها، فعددها 257 وحدة سكنية.