عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه وصرف المستحقات قريبًا

اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم زيادة الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه، بزيادة قدرها 8 آلاف جنيه عن العام الماضي.

تشمل الزيادة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش بدءًا من يناير 2025، على أن تبدأ عملية صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة.

كما تم اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، العمرة، الإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.

وأكد “الزناتي” أن المعلم هو عماد المجتمع ويستحق كل التقدير لدوره في أداء مهمته السامية. وأوضح أن الدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلمين، مشددًا على أن النقابة ستواصل التصدي لمحاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم.

وأشار إلى أن النقابة كانت وما زالت جزءًا من الدولة، حيث تم تحريرها من قبضة جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014.

وأكد أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أي محاولات تشويه أو تدمير.

وفي ختام حديثه، أعلن الزناتي عن التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر بلا توقف منذ توليه المسؤولية في يونيو 2014، بهدف دعم المعلمين وتحقيق مصالحهم.