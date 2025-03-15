كوريا الجنوبية تنشر مقاتلات قرب مجالها الجوي

أفادت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، بنشر مقاتلات قرب مجالها الجوي، بعد رصد طائرات عسكرية روسية دخولها منطقة تعريف الدفاع الجوي الكوري الجنوبي فوق بحر اليابان دون إنذار مسبق.

وذكرت وسائل إعلام كورية أن "الطائرات دخلت منطقة التعريف عند الساعة 09:20 بالتوقيت المحلي وغادرتها دون انتهاك الأجواء"، بحسب وكالات.

وأكدت سول أنه "لم يتم انتهاك المجال الجوي للبلاد، وأن الجانب الروسي لم يكن لديه نية لانتهاكه، ومع ذلك، حلّقت مقاتلات كورية كإجراء احترازي".

وأشارت موسكو أكثر من مرة إلى أن "منطقة تعريف الدفاع الجوي تم إنشاؤها من قبل سول بشكل أحادي ولا تفرض التزامات قانونية على الدول الأخرى".