"القابضة للصناعات الغذائية" تكشف مستجدات موسم إنتاج السكر لعام 2025

أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تعمل على تعزيز إنتاج السكر لموسم 2025 من خلال تطوير منظومة الإنتاج ودعم المزارعين، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأوضح ناجي، خلال مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإنتاج المستهدف من قصب السكر خلال الموسم الحالي 6 ملايين طن، مشيرا إلى أن الإنتاج الفعلي حتى الآن بلغ 660 ألف طن، بينما تم بالفعل إنتاج 450 ألف طن في مختلف مصانع الشركة.

وأضاف أن مصنع السكر في أبو قرقاص بمحافظة المنيا يعد أحد المصانع الرئيسية في إنتاج سكر البنجر، إلى جانب مصانع أخرى تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وكشف رئيس الشركة عن مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الإنتاج، والتي تشمل:

تحليل تكاليف الإنتاج لضمان تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

رفع سعر توريد القصب والبنجر لتشجيع المزارعين وزيادة الإنتاج

تطبيق تقنيات حديثة في عمليات الزراعة والحصاد لتحسين جودة المحصول المساهمة في تمويل الزراعة الشتوية، حيث تم توفير دعم إضافي لكل فدان من محصول القصب لضمان استمرارية الإنتاج.

وأشار ناجي إلى أن الشركة تعمل على تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لتعزيز كفاءة الإنتاج وتسهيل عمليات التوريد والمراقبة، مما يساعد في تحسين جودة المنتج وتقليل الفاقد.

وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة في خطتها الاستراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي من السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشدد على أهمية دعم المزارعين واستخدام التقنيات الحديثة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الأعوام المقبلة.