ريهام حجاج: التكنولوجيا أصبحت أداة خطيرة ومسلسل "أثينا" يسلط الضوء على مخاطرها

قالت الفنانة ريهام حجاج: إنّ مسلسل "أثينا" يتناول قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع.

ولفتت إلى أن العمل يستعرض هذه القضية من خلال قصة وفاة شقيقة نادين ومشروع "أثينا"، وهو مستوحى من تجارب واقعية مثل مشاريع إيلون ماسك التي تهدف إلى إعادة محاكاة الموتى عبر التكنولوجيا المتقدمة.

وأضافت خلال حوارها مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها لم تخشَ من رد فعل الجمهور، لأن القضية المطروحة تمثل واقعًا يثير القلق عالميًا حول التطور السريع للتكنولوجيا وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت، أن التكنولوجيا أصبحت أداة خطيرة، موضحة أن فيديو مزيف قد يدمر حياة شخص بسبب التنمر أو الاستغلال، وهو أمر مخيف.

وأشارت إلى أن المسلسل لا يكتفي بطرح الحلول، بل يسلط الضوء على المخاطر التي قد لا يدركها البعض، مستشهدة بأغنية عزيز مرقة الخاصة بالمسلسل، التي تؤكد أن الإنسان لن يستطيع التمييز بين الحقيقة والوهم في المستقبل إلا بقلب مليء بالإيمان والنقاء.

https://www.youtube.com/watch?v=NhpVwXqc5gg