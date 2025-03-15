ستارمر: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو سلام عادل يصون سيادة البلاد

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنّ الحل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو سلام عادل يصون سيادة البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح، أن رسالته للشعب الأوكراني أننا سنكون إلى جانبه على مدى السنوات الـ100 القادمة، مواصلا: "يجب علينا مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا".

وواصل: "على روسيا أن توقف هجماتها نهائيا على أوكرانيا وأن تظهر استعدادها لوقف إطلاق النار، وسنواصل تعزيز قدرات أوكرانيا حتى تصبح قوية بما يكفي لردع أي هجوم مستقبلي".

وأكد اتفقنا على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار جنيه مدعوما بأرباح الأصول الروسية المجمدة.