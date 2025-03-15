سول: طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي

نشر الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت طائرات مقاتلة عقب دخول عدة طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي الكورية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية - في بيان وفقا لهيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إن عدة طائرات عسكرية روسية دخلت تباعا منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي الكورية قبل أن تغادر المنطقة متجهة شرقا أو شمالا دون أن تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن القوات الجوية الكورية رصدت الطائرات قبل دخولها منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي وقامت بنشر طائرات مقاتلة كإجراء تكتيكي تحسبا لوقوع أي أحداث عرضية محتملة.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أنه من خلال الاتصال بالجانب الروسي، تم التأكد من أن الطائرات الروسية كانت تجري تدريبا وليس لديها أية نية لانتهاك المجال الجوي الإقليمي للبلاد.

يذكر أن منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي لا تعد جزءا من المجال الجوي الإقليمي للبلاد ولكن على الطائرات الأجنبية تمييز هويتها قبل الاقتراب من المنطقة لمنع وقوع أية مواجهات عرضية.