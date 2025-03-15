إصابة 9 عمال في حادث تصادم بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، حادثا مروعا بين تروسيكل وسيارة نقل ثقيل بطريق حوض 6 بمركز كفر الدوار، وأسفر عن إصابة 9 عمال بالمعمار بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث بين سيارة نقل " ثقيل" وتروسيكل بطريق حوض 6 وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم كل من: "سعيد جمال رمضان، (33 عامًا)، محمد سالم محمد، (53 عامًا)، أحمد عادل رمضان، (29 عامًا)، خالد سعيد أحمد، (29 عامًا)، أحمد سعيد أحمد، (26 عامًا)، محمد إبراهيم عبد السلام، (35 عامًا)، محمد حافظ خميس، (28 عامًا)، الصافي غطاس، (51 عامًا)، نعيم خميس الحصري،(43 عامًا)، وجميعهم عمال بالمعمار ومقيمين بقرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم بالمستشفى.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

