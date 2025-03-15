المصرية لشباب الأعمال: إطلاق هوية جديدة لدعم سيدات وشباب الأعمال

أقامت الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB حفل سحورها السنوي بحضور الرؤساء السابقين لمجالس إدارات الجمعية علي مدار تاريخها.

شارك في الاحتفالية من الرؤساء السابقين، حاتم خاطر وأحمد مشهور وحسام فريد وعمرو السجيني وشريف مجدى الجبلي، وجمال أبو علي ومن مجلس الإدارة الحالي، بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة ونورهان الجبلي وعبد الرحمن عسل نائبا الرئيس ومحمد أبو باشا الأمين العام ومحمد صالح أمين الصندوق، وأحمد نافع، وعلي عناني، وسلمي القديم، ومحمد علي صباح، ومصطفى محرم أعضاء مجلس الإدارة، وعددا كبيرا من رؤساء اللجان وأعضاء الجمعية.

وفي كلمته وجه بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة الشكر لمجالس إدارات الجمعية السابقين وأعضاء المجلس الحالي والأعضاء.

وقال "الشنواني"، يأتي السحور السنوي للجمعية هذا العام تزامناً مع الاحتفال باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على الجمعية، وهذا يمثل فخر للمجلس الحالي وشرف توثق تاريخ جمعية شباب الأعمال وأن يواصل رسالة ونجاحات الجمعية في دعم رواد الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أنه في إطار تبني المجلس الحالي حلم التغيير في شكل واستراتيجية الجمعية ليتناسب مع التطور في بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ولتكون الجمعية أقرب لرواد الأعمال تم اطلاق علامة جديدة بالإضافة إلى تطوير وتحديث الموقع الالكتروني لخدمة الأعضاء بجانب إعداد فيلم تسجيلي لتوثيق إنجازات الـ25 عاما.

وأكد أن إعادة إطلاق هوية ال EJB يأتي تأكيدا على حفاظها على رسالتها الأساسية وهي تمكين قطاع الأعمال، وتشجيع الابتكار، وصناعة تأثير حقيقي ومستدام، كما ستظل دائما في صدارة التغيير الاقتصادي، وخلق فرص حقيقية لقطاع الأعمال في مصر.

وأوضح أن الهوية الجديدة كليًا لجمعية شباب الأعمال ليس فقط من حيث الشكل أو الشعار، وانما من حيث الفكر والرؤي، حيث تمثل خطوة استراتيجية تعكس تطور ال EJB وتحولها لعلامة تجارية أقوى وأوضح، وهي البداية لمرحلة جديدة مليئة بالطموح، والابتكار، والرغبة في ترك بصمة قوية في الاقتصاد المصري.

وأكد أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال في عام 2025، أكثر تأثيرًا، واستعداد للعب دور أكبر في دعم الشركات الناشئة، وتمكين رواد الأعمال، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، ودعم الجيل الجديد من رجال وسيدات الأعمال، من خلال خلق بيئة مثالية للإبداع والنمو.