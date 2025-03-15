جامعة قناة السويس تنظم سلسلة ندوات توعوية بديوان عام محافظة الإسماعيلية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تواصل دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تنظيم ندوات وبرامج توعوية تعزز من وعي المواطنين بمختلف القضايا الصحية والاجتماعية والوطنية.

وأشاد بالتعاون المثمر مع محافظة الإسماعيلية تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي استضاف هذه الندوات بديوان عام المحافظة، مؤكدا أن هذه الفعاليات تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة وحرصها على نشر الوعي بين أفراد المجتمع.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الندوات جاءت ضمن خطة قطاع خدمة المجتمع بالجامعة لتعزيز المعرفة بالقضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مشيرة إلى أهمية التكاتف بين مختلف المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي العام.

كما أثنت على مشاركة الجهات التنفيذية بالمحافظة في هذه الندوات، وفي مقدمتهم اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الذي حرص على حضور الفعاليات.

تناولت الندوات عددا من الموضوعات الهامة، حيث قدم الدكتور أحمد بركات، مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ندوة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا ماهية المنظومة، الفئات المستحقة، الإيجابيات والتحديات التي واجهت تطبيقها، بالإضافة إلى المراكز والمعامل المتعاقدة مع الهيئة.

كما استعرض أهمية المنظومة في تحقيق العدالة الصحية، وضمان حرية المريض في اختيار مقدمي الخدمة، مع العمل على توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية في القرى والمناطق الريفية لضمان استدامة الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة.

وفي سياق متصل، قدم الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى والأمين العام لبيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، ندوة دينية تناولت فضائل شهر رمضان، مشيرا إلى كونه شهر الانتصارات، وشهر الإرادة والعزيمة، وشهر الفتوحات الإسلامية، كما أجاب على عدد من التساؤلات المتعلقة بالصيام والأحكام الفقهية الخاصة بهذا الشهر الفضيل.

كما تم تنظيم ندوة حول المشاركة المجتمعية، بإشراف الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور أشرف غالي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قدمها الدكتور إسماعيل محمد إسماعيل، مدرس العلوم السياسية المساعد بكلية التجارة، حيث تناول مفهوم المشاركة السياسية، خصائصها، مجالاتها، مستوياتها، مراحلها، التحديات التي تواجهها، ومتطلبات تعزيزها، مع التركيز على جهود الدولة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

تم تنظيم هذه الندوات بإشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، وبالتعاون مع عبير شعبان، مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق المرأة بمحافظة الإسماعيلية، في إطار التنسيق المستمر بين الجامعة والمحافظة لدعم قضايا المجتمع وتعزيز الوعي المجتمعي.