غدًا.. انطلاق فاعليات المنتدى الوطني لبناء الوعي في البحيرة

تنطلق بمجمع كليات جامعة دمنهور النظري، فعاليات "قطار الخير" سلسلة لقاءات "المنتدى الوطني لبناء الوعي"، غدا الأحد، والتي تنفذ للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع الكيان الشبابي "اتحاد طلاب تحيا مصر"، تحت شعار "شباب واعي نحو ريادة المستقبل"، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة الساعة 11 صباحًا.

ويناقش المنتدى الموضوعات المالية التي تهم الشباب بهدف دعم الاقتصاد المصري ومن أبرزها التدريب على ماهية وبرامج الشمول المالي والتحول الرقمي نحو الاقتصاد المصري الفعال، وريادة الأعمال، وأدوات التمكين، والتعرف على قطاعات واعدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وكذلك تقنيات إنترنت الأشياء واقعها ومستقبلها، كيف تبدأ حياتك المهنية وصياغة الــCV، وموضوعات أخرى تسهم في إثراء المعرفة لدى الشباب وتخدم الاقتصاد الوطني، ويحاضر فيها الدكتور عماد قطارة الخبير المصرفي.

يُذكر أن "المُنتدى الوطني لبناء الوعي" ، يسعى إلى حث الشباب على المشاركة المجتمعية، ومناقشة الشباب في أهم القضايا التي تمسهم، وجمع آرائهم حولها بهدف إيجاد حلول من خلال الحوار الديموقراطي البناء، وبناء وعي الشباب بأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والإنجازات التي تحققها، الدور المحوري للشباب والمشاركة في تنفيذها والحفاظ عليها وعلى أمن الوطن، كذا دعم الاقتصاد المصري، ومساعدة الشباب لاستثمار الفرص التي تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل.

ويمكن الانضمام والمشاركة بمحافظة البحيرة من خلال الرابط التالي:

https://forms.tahyamisrsu.com/?ff_landing=17

وبعد التسجيل سيتم ظهور روابط لجروبات الواتساب لكل محافظة، يرجى الانضمام لجروب المحافظة.