ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة في الفيوم

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وبمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالورشة المشار إليها وعثر بداخلها على (مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة – الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع).

وبمواجهته اعترف بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية "بدون ترخيص" بقصد الاتجار.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو (مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.