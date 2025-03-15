ads
السبت 15 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة في الفيوم

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وبمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالورشة المشار إليها وعثر بداخلها على (مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة – الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع).

 وبمواجهته اعترف بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية "بدون ترخيص" بقصد الاتجار.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو (مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مليون الألعاب النارية والإتجار بها